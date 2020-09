Juve | Ramsey trequartista funziona Ma che succede quando torna Dybala?

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Maurizio Sarri ci aveva provato l'anno scorso, senza grandi risultati. Andrea Pirlo sembra riuscirci, quest'anno. Si parla di Aaronversione, che in queste prime due giornate di ...

La Gazzetta dello Sport

Juventus-Napoli è il big match della terza giornata di Serie A. I bianconeri hanno 2 punti in meno dei partenopei e cercheranno il ...Se ti chiami Andrea Pirlo non puoi esimerti dall’essere al centro del gioco, che sia fuori o dentro al campo, non puoi fare a meno di richiamare attenzioni e creare aspettative che travalichino l’imma ...