Grande Fratello Vip, Gregoraci su Briatore: 'Mi trascurava molto' Continuano le rivelazioni sulla vita poi non così dorata e su un matrimonio che ha riservato più di una spina tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. La showgirl impegnata nel Grande Fratello Vip ha svelato alcuni dei motivi che hanno portato al divorzio tra i due in un lungo dialogo con la compagna di reality e ben più esperta Patrizia De Blanck. Il ritratto che l'ex moglie fa del marito è molto netto: "Mi trascurava molto – ha commentato era sempre impegnato. Ma il momento che probabilmente ha determinato la rottura è legato al periodo più difficile della Gregoraci, ossia quando è venuta a mancare la madre.

