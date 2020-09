Gabriel Garko, Francesco Testi sull’Ares Gate tuona: “Gli ha fatto comodo” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Francesco Testi, intervistato da Selvaggia Lucarelli per TPI, ha detto la sua su Gabriel Garko e l’Ares Gate. Gabriel Garko è tornato al centro della cronaca a causa del vaso di Pandora aperto da Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip. I due, durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, hanno fatto … L'articolo Gabriel Garko, Francesco Testi sull’Ares Gate tuona: “Gli ha fatto comodo” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 30 settembre 2020), intervistato da Selvaggia Lucarelli per TPI, ha detto la sua sue l’Aresè tornato al centro della cronaca a causa del vaso di Pandora aperto da Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip. I due, durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, hanno… L'articolosull’Ares: “Gli hacomodo” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - CheDonnait : 'Forse gli ha fatto comodo non fare coming out prima' #GFVIP - marina_estati : #GFVIP Affinché il COMING OUT di Gabriel Garko non si riduca a un semplice momento di spettacolo.. Mediaset potrebb… -