Florian Thauvin, chi è l'esterno offensivo in procinto di approdare al Milan (Di mercoledì 30 settembre 2020) Gli agenti di Florian Thauvin sono a colloquio con il Milan per trattare il trasferimento del forte esterno offensivo a Milanello. Il calciomercato del Milan sembra tutt'altro che concluso. Nelle scorse ore è giunta l'ufficialità dell'acquisto di Jens Petter Hauge, attaccante norvegese classe '99 che ha fatto impazzire la difesa e conquistato la dirigenza dei … L'articolo Florian Thauvin, chi è l'esterno offensivo in procinto di approdare al Milan NewNotizie.it.

chrisACM1899 : RT @musagete10: Nemmeno lo prendo in considerazione Florian #Thauvin.. Proposto e respinto #Milan - jeanpauldl1998 : Perché Florian Thauvin ???? è l'uomo giusto al momento giusto ?? L'affare spiegato in 5? punti ?? - musagete10 : Nemmeno lo prendo in considerazione Florian #Thauvin.. Proposto e respinto #Milan - Zeddo15 : Tralasciando lo scorso anno, io Thauvin lo prenderei. Non a 15, massimo 10. 27 anni e ha una buona esperienza inter… -