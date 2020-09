Elisabetta II | una ragazza che non si aspettava di diventare regina

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 30 settembre 2020) «Elisabetta II, l’ultima grande regina» è il titolo della terza puntata della nuova serie di Ulisse, il piacere della scoperta, il programma di Alberto Angela in onda mercoledì 30 settembre, in prima serata su Rai 1. Lilibet, 94 anni, è la monarca che ha regnato più a lungo sul trono d’Inghilterra e del Regno Unito. Un’icona, un mito, raccontato al cinema da decine di film (da The Queen interpretato da Helen Mirren) alla serie Netflix The Crown, che sta per tornare con la quarta stagione.