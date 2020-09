Detenuti in permesso per andare in tv (Di mercoledì 30 settembre 2020) Rieducare il detenuto in maniera creativa. A Rebibbia corsi per il pugilato, in tante carceri il reddito di cittadinanza. Ora pure i divi televisivi a Marassi: non c'è dubbio, il pianeta prigione è sempre più sorprendente. Quanto è accaduto in Liguria lascia a bocca aperta. In quattro, in piena notte, sono usciti per fortuna senza evadere dal carcere ligure. Fine pena 2027 e per non morire di noia si sono fatti accompagnare da agenti di polizia penitenziaria increduli fino a Roma. Mica solo il politico ha la scorta! Destinazione Rebibbia. Non per essere trasferiti nel carcere della città eterna, ma soggiornare a causa della partecipazione alla trasmissione Sky Italia's got talent. Prima o poi qualcuno ci spiegherà come ci siano riusciti. Magari quei Detenuti se ci riescono - avranno sognato - vivranno l'avventura di incontrare ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Rieducare il detenuto in maniera creativa. A Rebibbia corsi per il pugilato, in tante carceri il reddito di cittadinanza. Ora pure i divi televisivi a Marassi: non c'è dubbio, il pianeta prigione è sempre più sorprendente. Quanto è accaduto in Liguria lascia a bocca aperta. In quattro, in piena notte, sono usciti per fortuna senza evadere dal carcere ligure. Fine pena 2027 e per non morire di noia si sono fatti accompagnare da agenti di polizia penitenziaria increduli fino a Roma. Mica solo il politico ha la scorta! Destinazione Rebibbia. Non per essere trasferiti nel carcere della città eterna, ma soggiornare a causa della partecipazione alla trasmissione Sky Italia's got talent. Prima o poi qualcuno ci spiegherà come ci siano riusciti. Magari queise ci riescono - avranno sognato - vivranno l'avventura di incontrare ...

AngeloGaraventa : Matteo Salvini denuncia: 'Killer e spacciatori in permesso premio per andare a Italia's got talent. Bonafede faccia… - edoludo : RT @TWDDarylRick: Matteo Salvini denuncia: 'Killer e spacciatori in permesso premio per andare a Italia's got talent. Bonafede faccia qualc… - EvenUnder : RT @Gianmar26145917: Detenuti per omicidio, traffico di droga e lesioni in permesso premio vanno a Italia’s Got Talent. #Bonafede che dice?… - Mikepub1 : RT @Rassegne_Italia: Detenuti per omicidio, traffico di droga e lesioni in permesso premio vanno a Italia’s Got Talent. Bonafede che dice?:… -