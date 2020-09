Chad, studente di 19 anni in salute, muore di complicazioni per una rara forma di Covid-19 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Coronavirus che colpisce il cervello al posto dei polmoni. E’ capitato a Chad Dorrill, studente universitario di 19 anni, morto lunedì sera a causa di una rara forma di Covid-19. La storia è stata raccontata dal New York Times. Chad frequentava il secondo anno della della Appalachian State University di Boone, in North Carolina, era alto e snello, giocava a basket e percorreva lunghe distanze: qualità che, nonostante la giovane età, non lo hanno messo a riparo dei rischi del Covid.Il 7 settembre lo studente è risultato positivo al virus ed è stato messo in quarantena per 10 giorni prima di ritornare a Boone, dove studiava e i frequentava corsi online. “Sua madre lo ha ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Coronavirus che colpisce il cervello al posto dei polmoni. E’ capitato aDorrill,universitario di 19, morto lunedì sera a causa di unadi-19. La storia è stata raccontata dal New York Times.frequentava il secondo anno della della Appalachian State University di Boone, in North Carolina, era alto e snello, giocava a basket e percorreva lunghe distanze: qualità che, nonostante la giovane età, non lo hanno messo a riparo dei rischi del.Il 7 settembre loè risultato positivo al virus ed è stato messo in quarantena per 10 giorni prima di ritornare a Boone, dove studiava e i frequentava corsi online. “Sua madre lo ha ...

Il Coronavirus che colpisce il cervello al posto dei polmoni. E' capitato a Chad Dorrill, studente universitario di 19 anni, morto lunedì sera a causa di una rara forma di Covid-19. La storia è stata ...