Can Yaman, brutta notizia per l'attore: scatta la rivolta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Can Yaman ha annunciato una brutta notizia, che nessuno avrebbe mai immaginato di ricevere. L'annuncio è stato fatto sul suo profili social e ha mandato in rivolta tutti i suoi fans. La seconda stagione della serie tv turca 'Bay Yanlis', di cui Can Yaman è protagonista, non si farà. Questo è quello che è emerso … L'articolo Can Yaman, brutta notizia per l'attore: scatta la rivolta proviene da www.meteoweek.com.

