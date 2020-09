Benevento, Inzaghi: «Inter squadra forte. Dobbiamo crescere» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Filippo Inzaghi ha parlato al termine del match contro l’Inter: le dichiarazioni dell’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Inter. PRESTAZIONE – «Costruire diverse occasioni con l’Inter è sinonimo di forza. Sapevo di poter rischiare di prendere qualche rete. Dispiace di aver preso gol evitabili. Dobbiamo crescere, certamente. Il gol preso dopo 28 secondi ci ha condizionato. Non sono certamente queste le partite dove Dobbiamo fare punti». FATTORI POSITIVI – «Servono per farci crescere. Io sorridendo l’avevo definita una ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Filippoha parlato al termine del match contro l’: le dichiarazioni dell’allenatore delFilippo, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’. PRESTAZIONE – «Costruire diverse occasioni con l’è sinonimo di forza. Sapevo di poter rischiare di prendere qualche rete. Dispiace di aver preso gol evitabili., certamente. Il gol preso dopo 28 secondi ci ha condizionato. Non sono certamente queste le partite dovefare punti». FATTORI POSITIVI – «Servono per farci. Io sorridendo l’avevo definita una ...

