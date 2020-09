Benevento-Inter, Hakimi: “Lavoriamo per vincere lo scudetto” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Stiamo lavorando per vincere lo scudetto, l’Inter preparerà questa stagione per riuscirci”. Lo ha detto Achraf Hakimi al termine di Benevento-Inter 2-5, match in cui l’esterno marocchino ha siglato un gol e servito un assist all’esordio da titolare: “Sono contento di come mi ha accolto la squadra, sto capendo il tipo di gioco che chiede Conte – spiega il laterale dei nerazzurri ai microfoni di Sky Sport – Apprendo e così miglioro, mi sto inserendo nei meccanismi di squadra. Anche a Dortmund giocavo in quella posizione, so cosa vuole Conte da me”. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Stiamo lavorando perlo scudetto, l’preparerà questa stagione per riuscirci”. Lo ha detto Achrafal termine di2-5, match in cui l’esterno marocchino ha siglato un gol e servito un assist all’esordio da titolare: “Sono contento di come mi ha accolto la squadra, sto capendo il tipo di gioco che chiede Conte – spiega il laterale dei nerazzurri ai microfoni di Sky Sport – Apprendo e così miglioro, mi sto inserendo nei meccanismi di squadra. Anche a Dortmund giocavo in quella posizione, so cosa vuole Conte da me”.

