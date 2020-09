Bari, cliente non vuole farsi misurare la temperatura: scoppia lite con mazza e coltello (Di mercoledì 30 settembre 2020) All'ingresso di un negozio, un cliente si è rifiutato di sottoporsi a misurazione della temperatura, come previsto dalle norme anti-Covid. Questo ha provocato una discussione con l'addetto alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 settembre 2020) All'ingresso di un negozio, unsi è rifiutato di sottoporsi a misurazione della, come previsto dalle norme anti-Covid. Questo ha provocato una discussione con l'addetto alla ...

