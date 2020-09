Atalanta stellare: schianta la Lazio all’Olimpico 4-1 e vola in testa (Di mercoledì 30 settembre 2020) L'Atalanta non si ferma. Dopo la trionfale trasferta di Torino, ecco una nuova straripante esibizione a Roma contro la Lazio. I nerazzurri dominano il primo tempo e chiudono la pratica nella trasferta. Il risultato finale è eloquente: 4-1. I bergamaschi sono a punteggio pieno dopo due turni e volano in testa alla classifica. Esce ridimensionata la Lazio di Inzaghi a cui non è riuscita la rimonta di un anno fa.LA PARTITARitmi altissimi fin dall'inizio. La Lazio dà l'impressione di riuscire a rendersi più minacciosa, come testimonia la conclusione a botta sicura dopo 6 minuti da parte di Immobile: decisiva la deviazione del difensore Palomino. Con il passare dei minuti l'Atalanta prende campo e diventa sempre più pericolosa. Al 10' il ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 settembre 2020) L'non si ferma. Dopo la trionfale trasferta di Torino, ecco una nuova straripante esibizione a Roma contro la. I nerazzurri dominano il primo tempo e chiudono la pratica nella trasferta. Il risultato finale è eloquente: 4-1. I bergamaschi sono a punteggio pieno dopo due turni eno inalla classifica. Esce ridimensionata ladi Inzaghi a cui non è riuscita la rimonta di un anno fa.LA PARTITARitmi altissimi fin dall'inizio. Ladà l'impressione di riuscire a rendersi più minacciosa, come testimonia la conclusione a botta sicura dopo 6 minuti da parte di Immobile: decisiva la deviazione del difensore Palomino. Con il passare dei minuti l'prende campo e diventa sempre più pericolosa. Al 10' il ...

Con il passare dei minuti l’Atalanta prende campo e diventa sempre più pericolosa. Al 10' il risultato si sblocca a favore della Dea: sponda di testa di Palomino per Gosens che si inserisce e batte ...

Gara da calcio champagne dell’Atalanta, con tanto di ‘gomiti alzati’ e molti falli nell’1 contro 1. La difesa ha perso pezzi, il centrocampo ...

