Un farmaco antidiabetico dimezza la mortalità nei pazienti con diabete di tipo 2 e COVID-19

Una ricerca sviluppata dall'Ospedale Sacco e dall'Università Statale di Milano in collaborazione con i ricercatori del Centro di Ricerca Clinica Pediatrica Romeo ed Enrica Invernizzi dell'Università Statale di Milano e di altri Centri tra cui Istituto Clinico Humanitas-Milano, Ospedali Riuniti di Bergamo, Università di Pavia, Ospedale dell'Angelo Mestre e ASL Città di Torino e Harvard Medical School, con il Prof. Sebastiano Bruno Solerte e la Dr.ssa Francesca D'Addio come primi coautori, ha dimostrato che in pazienti affetti da diabete di tipo 2 con COVID-19 un farmaco antidiabetico chiamato Sitagliptin, appartenente alla classe degli inibitori di DPP4, ha dimezzato la mortalità.

La restrizione calorica, insieme a un farmaco antidiabetico, possono combattere il cancro al seno. Lo studio dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ...

Lo studio Breakfast - Lo studio vuole dimostrare l'efficacia della dieta mima-digiuno ciclica, da sola oppure in associazione al farmaco antidiabetico metformi ...

