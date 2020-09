“So di Aver Fatto una Cavolata, ma Erano Troppo Felici Insieme, mi è Montata La Rabbia” (Di martedì 29 settembre 2020) Il killer Antonio De Marco ha confesso l’omicidio di Daniele De Santis e Eleonora Manta ammettendo di “Averli uccidi perché Erano Troppo Felici Insieme e per questo mi è Montata la rabbia“. Si esclude quindi il movente personale, si segue quello relativo alla gelosia e all’invidia per la coppia con la quale Antonio De Marco … Leggi su youreduaction (Di martedì 29 settembre 2020) Il killer Antonio De Marco ha confesso l’omicidio di Daniele De Santis e Eleonora Manta ammettendo di “li uccidi perchée per questo mi èla rabbia“. Si esclude quindi il movente personale, si segue quello relativo alla gelosia e all’invidia per la coppia con la quale Antonio De Marco …

