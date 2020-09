“Ritrovata in un fosso” Il corpo senza vita della 18enne scomparsa sabato sera

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 settembre 2020) Una notizia terribile quella che ci arriva da oltralpe: è stato scoperto oggi in un ruscello a Villefontaine, nell’Isère (sud-estFrancia) ildi Victorine Dartois, una ragazza di 18 anni di cui si erano perse le tracce da. Lo ha annunciato la procuratriceRepubblica Audrey Quay. “È ancora presto per poter dire a quando risale la morte”, ha aggiunto la Quay, precisando che ad un primo esame sul“non è stato possibile identificare le cause” del decessoragazza. ilè stato ritrovato “immerso in un ruscello di difficile accesso”. La procuratrice ha lanciato un appello ad eventuali testimonianze, iniziativa già realizzata ieri dalla sorella maggiore di Victorine, che ...