Quota 100, Salvini. “Conte da ricovero. Follia alzare l’eta pensionabile in questo momento” (Di martedì 29 settembre 2020) Da Venezia con furore. “Un presidente del Consiglio che in un momento di crisi come questo pensa di aumentare l’età pensionabile è da ricovero, o non capisce o è pagato per non capire”. E’ il duro j’accuse che il leader della Lega, Matteo Salvini ha lanciato oggi al premier da Venezia dopo l’ipotesi di abolire Quota 100. Il leader della Lega torna sull’argomento che in questi giorni ha fatto ringalluzzire la Fornero, che aveva tacciato il provvedimento come una “marchetta” della Lega per i suoi elettori. Dalla città lagunare il leader della Lega manda un messaggio chiaro al governo, che in un momento di crisi decide di smantellare un provvedimento che suona punitivo per i lavoratori. Per non dire ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 settembre 2020) Da Venezia con furore. “Un presidente del Consiglio che in un momento di crisi comepensa di aumentare l’etàè da, o non capisce o è pagato per non capire”. E’ il duro j’accuse che il leader della Lega, Matteoha lanciato oggi al premier da Venezia dopo l’ipotesi di abolire100. Il leader della Lega torna sull’argomento che in questi giorni ha fatto ringalluzzire la Fornero, che aveva tacciato il provvedimento come una “marchetta” della Lega per i suoi elettori. Dalla città lagunare il leader della Lega manda un messaggio chiaro al governo, che in un momento di crisi decide di smantellare un provvedimento che suona punitivo per i lavoratori. Per non dire ...

matteosalvinimi : BECCHI: “QUOTA 100 E DECRETI SICUREZZA, QUESTO GOVERNO PASSERÀ ALLA STORIA NON PER QUELLO CHE FA MA PER QUELLO CHE… - ladyonorato : Dopo che per mesi lo hanno rivendicato come un successo anche loro, i 5stelle voteranno per rinnegare quota 100 e t… - mattiafeltri : Quota 100 e Reddito di cittadinanza, Conte II saluta Conte I - sereleoviolafio : RT @matteosalvinimi: Miliardi tagliati ad agricoltori e pescatori italiani, Italia trattata come un campo profughi, stop a Quota 100... Bas… - Orwell1927 : RT @matteosalvinimi: Miliardi tagliati ad agricoltori e pescatori italiani, Italia trattata come un campo profughi, stop a Quota 100... Bas… -