Omicidio Lecce | arriva la confessione da parte del Killer | ecco perche l’ha fatto

Ha confessato il killer dell'arbitro di serie C, Daniele De Santis, e della fidanzata, Eleonora Manta, uccisi a coltellate lunedì 21 settembre nel palazzo dove vivevano, in via Montello, nei pressi della stazione ferroviaria di Lecce. Si tratta Antonio De Marco, il 21enne studente di Scienze infermieristiche ed ex inquilino della coppia, dal momento che viveva in una stanza all'interno del loro stesso appartamento, fermato ieri sera. A interrogarlo, il sostituto procuratore della Repubblica, Guglielmo Cataldi, ieri sera. I dettagli sono stati forniti nel corso di una conferenza stampa convocata a tarda sera nella sede del comando provinciale dei carabinieri di via Lupiae, a Lecce.

