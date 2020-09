Mercato Juve, assist dal Milan: affare più vicino (Di martedì 29 settembre 2020) Un aiuto inaspettato potrebbe spianare la strada al calcioMercato della Juventus. La società di Agnelli infatti avrebbe trovato nel Milan un involontario alleato per la corsa ad un campione europeo da tempo sulla lista del club. Paratici potrebbe dunque tentare di chiudere una volta per tutte un colpo che viene posticipato da fin troppo tempo. Intanto, l’obiettivo numero uno della Vecchia Signora rimarrebbe Chiesa, per il quale la concorrenza sembrerebbe meno fitta rispetto a qualche giorno fa. Prerogativa assoluta sarebbe comunque quella di piazzare degli esuberi per fare spazio all’arrivo di questi grandi nomi. Uno su tutti Douglas Costa, il quale tuttavia non sarebbe l’unico indiziato con la valigia in mano. Con un Mercato in uscita ancora bloccato, ecco che potrebbe arrivare dunque un ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 29 settembre 2020) Un aiuto inaspettato potrebbe spianare la strada al calciodellantus. La società di Agnelli infatti avrebbe trovato nelun involontario alleato per la corsa ad un campione europeo da tempo sulla lista del club. Paratici potrebbe dunque tentare di chiudere una volta per tutte un colpo che viene posticipato da fin troppo tempo. Intanto, l’obiettivo numero uno della Vecchia Signora rimarrebbe Chiesa, per il quale la concorrenza sembrerebbe meno fitta rispetto a qualche giorno fa. Prerogativa assoluta sarebbe comunque quella di piazzare degli esuberi per fare spazio all’arrivo di questi grandi nomi. Uno su tutti Douglas Costa, il quale tuttavia non sarebbe l’unico indiziato con la valigia in mano. Con unin uscita ancora bloccato, ecco che potrebbe arrivare dunque un ...

