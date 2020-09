Le violenze nella casa degli orrori: tunisino prende a frustate i figli (Di martedì 29 settembre 2020) Federico Garau L'incubo per la donna italiana e per i suoi tre figli è durato ben 18 anni: il tunisino dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni private e violenza sessuale Minacce, botte, frustate e stupri, questo l'incubo vissuto da una donna italiana 44enne nei 18 lunghi anni di convivenza col marito tunisino. Il responsabile, tra l'altro, si è reso spesso e volentieri protagonista di violenze fisiche e psicologiche anche nei confronti dei tre figli avuti proprio dalla consorte. Tutto ciò è finalmente potuto giungere all'attenzione degli inquirenti grazie al coraggio della donna e di una figlia della coppia, che due anni fa hanno deciso di raccontare tutti i soprusi e gli abusi ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 settembre 2020) Federico Garau L'incubo per la donna italiana e per i suoi treè durato ben 18 anni: ildovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni private e violenza sessuale Minacce, botte,e stupri, questo l'incubo vissuto da una donna italiana 44enne nei 18 lunghi anni di convivenza col marito. Il responsabile, tra l'altro, si è reso spesso e volentieri protagonista difisiche e psicologiche anche nei confronti dei treavuti proprio dalla consorte. Tutto ciò è finalmente potuto giungere all'attenzioneinquirenti grazie al coraggio della donna e di unaa della coppia, che due anni fa hanno deciso di raccontare tutti i soprusi e gli abusi ...

Botte, frustate e stupri, l'incubo di una famiglia: tunisino a processo. L'incubo per la donna italiana e per i suoi 3 figli è durato per ben 18 anni ...

