Juventus Under 23 | Felix Correia incanta | pronto per i grandi?

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 29 settembre 2020) Brilla una nuova stella in casa. La primavera della Vecchia Signora infatti avrebbe accolto da poco un talento in grado di guidare, con la sua classe e il suo carisma, la formazione allenata dal tecnico Lamberto Zauli. Palcoscenico d’occasione per questa incredibile prestazione del portoghese sarebbe stato il Moccagatta di Alessandria. Nella vittoria in rimonta per 2-1 della23 contro la Pro Sesto, nei panni di campione assoluto degli undici bianconeri si sarebbe calato, esterno offensivo classe 2001. Un gol ed un assist di pregevole fattura hanno infatti permesso non solo di strappare i primi 3 punti stagionali. La prova sarebbe valsa soprattutto ad ammirare il talento di questo campioncino al debutto nel calcio italiano, ma già con il carisma del ...