Genoa, resta viva la pista Balotelli: la situazione (Di martedì 29 settembre 2020) Il Genoa non vuole rinunciare a Mario Balotelli: l'arrivo di Gianluca Scamacca non chiude le porte all'ex Brescia Il Genoa non molla la presa su Mario Balotelli, pupillo del presidente Enrico Preziosi che potrebbe rilanciarsi in rossoblù dopo l'esperienza negativa al Brescia, nonostante l'opposizione da parte di alcuni membri del club. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'arrivo di Gianluca Scamacca non chiude le porte alla suggestione SuperMario. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti con l'entourage dell'attaccante.

