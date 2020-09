Francesco Totti va a trovare Ilenia al Gemelli a sorpresa (Di martedì 29 settembre 2020) L’incontro con Ilenia uscita dal coma dopo nove mesi “Sbrigati a guarì”, ha detto Francesco Totti alla sua tifosa del cuore, andandola a trovare ieri in ospedale al Gemelli di Roma. La giovane Ilenia Matilli è stata ricoverata in ospedale dopo un brutto incidente in cui ha perso la vita una sua cara amica e lei si è svegliata dal coma dopo nove mesi. Durante la degenza in ospedale i genitori le hanno fatto ascoltare l’inno del sua squadra preferita: la Roma e poi al suo risveglio, avvenuto qualche giorno fa, le hanno mostrato un videomessaggio del suo Capitano. L’incidente L’incidente d’auto sulla Braccianese è avvenuto nove mesi fa, quando la sua amica Martina è deceduta e lei è entrata in coma. Da ... Leggi su 361magazine (Di martedì 29 settembre 2020) L’incontro conuscita dal coma dopo nove mesi “Sbrigati a guarì”, ha dettoalla sua tifosa del cuore, andandola aieri in ospedale aldi Roma. La giovaneMatilli è stata ricoverata in ospedale dopo un brutto incidente in cui ha perso la vita una sua cara amica e lei si è svegliata dal coma dopo nove mesi. Durante la degenza in ospedale i genitori le hanno fatto ascoltare l’inno del sua squadra preferita: la Roma e poi al suo risveglio, avvenuto qualche giorno fa, le hanno mostrato un videomessaggio del suo Capitano. L’incidente L’incidente d’auto sulla Braccianese è avvenuto nove mesi fa, quando la sua amica Martina è deceduta e lei è entrata in coma. Da ...

Totti visita la ragazza che si è risvegliata dal coma con la sua voce

Il capitano della Roma, su invito dei genitori di Ilenia le aveva recapitato un videomessaggio. Promessa mantenuta. Poco dopo le 9 ...

