Enola Holmes: il divertente video degli errori sul set (Di martedì 29 settembre 2020) Su Netflix il film Enola Holmes sta ottenendo un'ottima accoglienza e online è stato condiviso l'esilarante video degli errori sul set. A pochi giorni dal debutto su Netflix, il film Enola Holmes sta ottenendo ottimi riscontri per quanto riguarda le visualizzazioni e online è ora stato condiviso un esilarante video dedicato agli errori sul set. Nel filmato si può infatti vedere Millie Bobby Brown ballare, reagire in modo divertito a situazioni inaspettate ed errori di battute, e un po' in difficoltà a causa delle scene d'azione. Henry Cavill lotta contro i propri capelli, Helena Bonham Carter con la pipa e un bambino e Sam Claflin non sembra essere perfettamente a suo agio in carrozza. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 settembre 2020) Su Netflix il filmsta ottenendo un'ottima accoglienza e online è stato condiviso l'esilarantesul set. A pochi giorni dal debutto su Netflix, il filmsta ottenendo ottimi riscontri per quanto riguarda le visualizzazioni e online è ora stato condiviso un esilarantededicato aglisul set. Nel filmato si può infatti vedere Millie Bobby Brown ballare, reagire in modo divertito a situazioni inaspettate eddi battute, e un po' in difficoltà a causa delle scene d'azione. Henry Cavill lotta contro i propri capelli, Helena Bonham Carter con la pipa e un bambino e Sam Claflin non sembra essere perfettamente a suo agio in carrozza. ...

