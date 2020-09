Elizabeth Gillies di Dynasty si è sposata a sorpresa (Di martedì 29 settembre 2020) Elizabeth Gillies di Dynasty si è sposata a sorpresa lo scorso 8 agosto: l’annuncio sui social della cerimonia svoltasi nel New Jersey all’insaputa dei paparazzi Elizabeth Gillies si è sposata l’8 agosto 2020 in gran segreto. Ma la star della serie ‘Dynasty‘, in cui interpreta Fallon Carrington, lo ha annunciato solo nelle ultime ore sul… L'articolo Elizabeth Gillies di Dynasty si è sposata a sorpresa Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 29 settembre 2020)disi èlo scorso 8 agosto: l’annuncio sui social della cerimonia svoltasi nel New Jersey all’insaputa dei paparazzisi èl’8 agosto 2020 in gran segreto. Ma la star della serie ‘‘, in cui interpreta Fallon Carrington, lo ha annunciato solo nelle ultime ore sul… L'articolodisi èCorriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Elizabeth Gillies Elizabeth Gillies di Dynasty si è sposata a sorpresa Corriere Nazionale Jessica Szohr è incinta: primo bebè per Vanessa Abrams di Gossip Girl

Jessica Szohr ha una grossa novità in serbo per noi.Avvistata: l’ex Vanessa Abrams in Gossip Girl in dolce attesa.Chi è il padre del bebè? Deciderà di ...

Jessica Szohr è incinta: Vanessa di Gossip Girl aspetta il suo primo figlio

Jessica Szohr, conosciuta per il ruolo di Vanessa Abrams in Gossip Girl, è incinta. L’attrice 35enne aspetta il suo primo figlio dal fidanzato, giocatore di hockey, Brad Richardson. A dare il lieto an ...

Jessica Szohr, conosciuta per il ruolo di Vanessa Abrams in Gossip Girl, è incinta. L'attrice 35enne aspetta il suo primo figlio dal fidanzato, giocatore di hockey, Brad Richardson. A dare il lieto an ...