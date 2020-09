Ecco come cambia nel tempo un buco nero: la gravità genera un vortice di materia e lo fa oscillare – Il video (Di martedì 29 settembre 2020) Il buco nero supermassivo al centro della galassia M87, lontano 55 milioni di anni luce dalla Terra, è stato il primo mai direttamente osservato e “fotografato” nella storia della scienza. Adesso i ricercatori dell’Università di Harvard, guidati da Maciek Wielgus, hanno identificato una sua nuova caratteristica: nel corso degli anni il corpo celeste, la cui massa è pari a 6,5 miliardi di Soli, oscilla costantemente. I risultati dello studio sono stati pubblicati sull’Astrophysical Journal e hanno prodotto anche un video. Le immagini arrivano dalla rete internazionale di radio osservatori Event Horizon Telescope (Eht) e mostrano come l’ambiente che circonda il buco nero muti nel corso del tempo, mentre l’immensa ... Leggi su open.online (Di martedì 29 settembre 2020) Ilsupermassivo al centro della galassia M87, lontano 55 milioni di anni luce dalla Terra, è stato il primo mai direttamente osservato e “fotografato” nella storia della scienza. Adesso i ricercatori dell’Università di Harvard, guidati da Maciek Wielgus, hanno identificato una sua nuova caratteristica: nel corso degli anni il corpo celeste, la cui massa è pari a 6,5 miliardi di Soli, oscilla costantemente. I risultati dello studio sono stati pubblicati sull’Astrophysical Journal e hanno prodotto anche un. Le immagini arrivano dalla rete internazionale di radio osservatori Event Horizon Telescope (Eht) e mostranol’ambiente che circonda ilmuti nel corso del, mentre l’immensa ...

