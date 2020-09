E’ morto Mark Stone, storico bassista e fondatore dei Van Halen (Di martedì 29 settembre 2020) E’ morto Mark Stone, storico bassista e fondatore dei Van Halen. Ha fatto parte della rock band californiana dal 1972 al 1974 Il bassista della prima formazione dei Van Halen, Mark Stone, è morto ieri dopo una lunga battaglia contro il cancro. Secondo il Van Halen News Desk, Stone era stato recentemente ricoverato in una … L'articolo E’ morto Mark Stone, storico bassista e fondatore dei Van Halen proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 29 settembre 2020) E’dei Van. Ha fatto parte della rock band californiana dal 1972 al 1974 Ildella prima formazione dei Van, èieri dopo una lunga battaglia contro il cancro. Secondo il VanNews Desk,era stato recentemente ricoverato in una … L'articolo E’dei Vanproviene da .

