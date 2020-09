Covid | seconda ondata? Per Ricciardi non è mai finita la prima Test | lockdown | scuole | le proposte

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 29 settembre 2020)? Non è maila. E surapidi, tamponi,e stadi, detta ricette e, illustrandole in un lungo intervento tv. Dunque, sul, mentre i contagi aumentano ovunque nel Belpaese e si discute di un allarme recrudescenza del virus. Con lo Spallanzani che si prepara al peggio, aumentando il numero di posti letto a disposizione. Per Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, non saremmo in realtà a una fase di ritorno dell’epidemia. In realtà – dichiara ai microfoni di SkyTg24 – non è maila. Abbiamo ...