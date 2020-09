Cinque pappagalli ‘cacciati’ da un parco inglese: “Dicevano troppe parolacce” (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set – Parolacce, bestemmie e risate inquietanti. Un turpiloquio impressionante quello utilizzato da Cinque pappagalli cenerini del Lincolnshire Wildlife Park di Friskney, in Inghilterra. Talmente volgari da essere stati giudicati ben poco adatti a un gradevole giardino zoologico, perché finivano per turbare il pubblico. Così sono stati cacciati, o per meglio dire spostati altrove, sperando che apprendano le buone maniere. I pennuti erano stati adottati dal parco inglese il 15 agosto scorso e immediatamente chiusi nella stessa stanza per il consueto periodo di quarantena. Terminata la reclusione forzata, i Cinque volatili hanno iniziato a sfoggiare un campionario di volgarità che giorno dopo giorno aumentava in modo esponenziale. “Uno bestemmia, l’altro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set – Parolacce, bestemmie e risate inquietanti. Un turpiloquio impressionante quello utilizzato dacenerini del Lincolnshire Wildlife Park di Friskney, in Inghilterra. Talmente volgari da essere stati giudicati ben poco adatti a un gradevole giardino zoologico, perché finivano per turbare il pubblico. Così sono stati cacciati, o per meglio dire spostati altrove, sperando che apprendano le buone maniere. I pennuti erano stati adottati dalil 15 agosto scorso e immediatamente chiusi nella stessa stanza per il consueto periodo di quarantena. Terminata la reclusione forzata, ivolatili hanno iniziato a sfoggiare un campionario di volgarità che giorno dopo giorno aumentava in modo esponenziale. “Uno bestemmia, l’altro ...

