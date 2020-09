Briatore sulla Gregoraci: “Vuole essere autonoma? Rinunci a quello che le do” (Di martedì 29 settembre 2020) Briatore si scatena contro la Gregoraci: le parole della showgirl nella casa del Gf Vip non sono piaciute all’imprenditore che ha replicato Le parole di Elisabetta Gregoraci all’interno della Casa del Grande Fratello Vip non sono piaciute al suo ex marito. Ma a quanto pare nemmeno il suo avvicinamento a Pierpaolo Petrelli. Ricordiamo che nei … L'articolo Briatore sulla Gregoraci: “Vuole essere autonoma? Rinunci a quello che le do” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 29 settembre 2020)si scatena contro la: le parole della showgirl nella casa del Gf Vip non sono piaciute all’imprenditore che ha replicato Le parole di Elisabettaall’interno della Casa del Grande Fratello Vip non sono piaciute al suo ex marito. Ma a quanto pare nemmeno il suo avvicinamento a Pierpaolo Petrelli. Ricordiamo che nei … L'articolo: “Vuoleche le do” proviene da leggilo.org.

nunliberta : RT @Misurelli77: Briatore: 'Noi cafoni della Costa Smeralda stiamo sulle balle a tutti perché non siamo i radical chic di Capalbio' No! Car… - cozzi_elena : @stanzaselvaggia Grande, hai fatto una cronistoria ineccepibile sulla dura vita ben 13 anni passati con briatore. - AngeloSals : RT @nelnomedeltrash: Basta pco per capire quanto porco, viscido e pezzente d'animo sia questo pagliaccio. Parla della ex moglie come fosse… - saracino58 : RT @fanpage: Un commento pungente da parte di #Briatore #Gfvip - nonhoniente00 : RT @innomedeltrash: La differenza d’età conta solo se è lei la più grande, perché lui tutti sti problemi quando lei era più piccola di 30 a… -