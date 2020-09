Briatore punge la Gregoraci su Pretelli | “A 40 anni vada pure con i ragazzini ma rinunci a quanto le passo”

Leggi su biccy

(Di martedì 29 settembre 2020) Flavionon vede di buon occhio l’amicizia fra Elisabettae Pierpaoloal Grande Fratello Vip. I due gieffini sono sempre più uniti a suon di coreografie e baci e– intervistato da Il Fatto Quotidiano – ha sbottato definendo Pierpaoloun ragazzino: “Se a 40vuole andare al Grande Fratello e stare con ie se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbeare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?”. A domanda diretta sule passa, però,non ha risposto: “Non dicole passo mensilmente, ma non è obbligata a fare ...