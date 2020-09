Xbox Series X in un nuovo video che mostra il Quick Resume | i tempi di caricamento velocissimi e l' interfaccia utente

(Di lunedì 28 settembre 2020)X si avvicina a grandi passi al lancio di novembre ma, come forse saprete, alcuni portali specializzati sono già in possesso della next-gen targata Microsoft e quindi possono già analizzare le caratteristiche delsistema.The Verge, nello specifico, ha pubblicato unsu YouTube cheil, idie l'diX.Ilè una feature decisamente interessante già vista suS e, come saprete, consente un passaggio tra i giochi molto veloce. Nel caso di ...

XboxItalia : Così piccola che ti toccherà zoomare ?? ??? Scopri tutti i GRANDI dettagli nella più piccola Xbox di sempre:… - XboxItalia : Velocità , Prestazioni e Retrocompatibilità in due versioni. Pre-ordina la tua Xbox Series X e Xbox Series S ora:… - mauro1977c : RT @XboxItalia: Così piccola che ti toccherà zoomare ?? ??? Scopri tutti i GRANDI dettagli nella più piccola Xbox di sempre: - IGNitalia : Abbiamo messo le mani su #XboxSeriesX: ecco come si comporta la console più potente sul mercato con alcuni giochi d… - DesuMoeLee : RT @XboxItalia: Così piccola che ti toccherà zoomare ?? ??? Scopri tutti i GRANDI dettagli nella più piccola Xbox di sempre: -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series

Sega ha annunciato oggi che Yakuza: Like a Dragon verrà lanciato su Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, Windows 10 e Steam il 10 novembre, in modo che il gioco possa arrivare in contemporanea su ...Like a Dragon, ottavo episodio della bizzarra serie dedicata alla criminalità giapponese, arriverà il 10 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Series X, anticipando quindi di tre giorni la data pr ...