Uomini e Donne news, Sammy Hassan prende in giro Giulio Raselli (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo l'annuncio della fine della storia tra Giulio Raselli e Giulia D'Urso, c'è qualcuno che è apparso piuttosto soddisfatto della notizia. Stiamo parlando di Sammy Hassan, ex corteggiatore di Giovanna Abate che qualche tempo fa ha avuto uno scambio di vedute abbastanza antipatico con l'ex tronista di Uomini e Donne, e che oggi ne ha approfittato per prendersi la sua rivincita con una commento che molti hanno giudicato fuori luogo. Giulio Raselli annuncia la fine della storia con Giulia D'Urso Dopo aver premesso che gli sembrava assolutamente corretto parlarne pubblicamente perché i fan hanno visto crescere la storia d'amore tra lui e Giulia D'Urso, Giulio ...

