Timor Est | Suor Alma | “Nuova infermeria per le ragazze di Laga”

(Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – L’orfanotrofio di Laga accoglie oltre 100 bambine e ragazze e con le loro storie testimonia l’evoluzione della societa’ di Timor Est: se anni fa ospitava soprattutto figli di guerriglieri, impegnati a “combattere nella giungla per l’indipendenza”, ora accoglie chi vive criticita’ nuove, peraltro con un aumento di denunce di casi di violenza domestica. Con l’agenzia Dire ne parla Suor Alma Castagna, nativa di Lecco, responsabile per Timor Est delle Figlie di Maria ausiliatrice, ordine femminile dei Salesiani di Don Bosco. La missionaria, che e’ anche medico, lavora nell’orfanotrofio e vive nel Paese del sud-est asiatico dal 1992.

