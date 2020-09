Teramo, il ds Federico: “In C livello altissimo. Palermo? Questa vittoria ha un significato ben preciso” (Di lunedì 28 settembre 2020) Due a zero. E’ questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio fra le mura dello Stadio “Bonolis”.Una vittoria, quella conquistata dal Teramo ai danni del Palermo di Roberto Boscaglia, centrata grazie alle reti messe a segno nel secondo tempo dall’ex rosanero Simone Santoro e da Davide Di Francesco. Intervistato ai microfoni di ‘TuttoC.com’, il direttore sportivo degli abruzzesi Sandro Federico ha commentato il successo maturato in occasione della prima giornata del campionato di Serie C (Girone C)."E' un risultato che serve per lavorare ancora meglio, partire così con una vittoria in Coppa Italia e una in campionato è sempre bello. E' solo l'inizio, speriamo, di una lunga serie di risultati positivi - ha dichiarato -. Tra una settimana a mercato ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 settembre 2020) Due a zero. E’ questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio fra le mura dello Stadio “Bonolis”.Una, quella conquistata dalai danni deldi Roberto Boscaglia, centrata grazie alle reti messe a segno nel secondo tempo dall’ex rosanero Simone Santoro e da Davide Di Francesco. Intervistato ai microfoni di ‘TuttoC.com’, il direttore sportivo degli abruzzesi Sandroha commentato il successo maturato in occasione della prima giornata del campionato di Serie C (Girone C)."E' un risultato che serve per lavorare ancora meglio, partire così con unain Coppa Italia e una in campionato è sempre bello. E' solo l'inizio, speriamo, di una lunga serie di risultati positivi - ha dichiarato -. Tra una settimana a mercato ...

