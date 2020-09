Sul Mes il governo abbia il coraggio di scegliere (Di lunedì 28 settembre 2020) Il governo continua a rimandare l’inevitabile resa dei conti sul Mes. Priorità al Recovery fund, certo, ma c’è anche il timore di uno scontro politico. Arrivati alla fine del mese di settembre, il governo continua a temporeggiare sul Mes. A prescindere dalle opinioni e dalle valutazioni di merito, a preoccupare è il fatto che la maggioranza ancora non abbia trovato il coraggio di portare il fascicolo al tavolo del confronto. Evidentemente consapevole che possa diventare motivo di scontro tra le forze che reggono la coalizione. E intanto sono quasi all’ordine del giorno gli appelli al premier, arrivati da Zingaretti, Gentiloni ma anche da Visco, Governatore della banca d’Italia. Giuseppe Conte Luigi Di MaioMes, sì o no? Le coalizioni Gli schieramenti sono ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 28 settembre 2020) Ilcontinua a rimandare l’inevitabile resa dei conti sul Mes. Priorità al Recovery fund, certo, ma c’è anche il timore di uno scontro politico. Arrivati alla fine del mese di settembre, ilcontinua a temporeggiare sul Mes. A prescindere dalle opinioni e dalle valutazioni di merito, a preoccupare è il fatto che la maggioranza ancora nontrovato ildi portare il fascicolo al tavolo del confronto. Evidentemente consapevole che possa diventare motivo di scontro tra le forze che reggono la coalizione. E intanto sono quasi all’ordine del giorno gli appelli al premier, arrivati da Zingaretti, Gentiloni ma anche da Visco, Governatore della banca d’Italia. Giuseppe Conte Luigi Di MaioMes, sì o no? Le coalizioni Gli schieramenti sono ...

