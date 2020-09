Subito FREDDO | subito NEVE Incredibile inizio d’Autunno

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 28 settembre 2020) Non è la prima volta, non sarà l’ultima. Ma questo, a fine settembre, fa notizia e avrebbe fatto notizia anche in passato. Anzi, volendo condizioni meteo climatiche come le attuali avrebbero stupito maggiormente qualche decennio fa e sapete perché? Perché all’epoca non c’erano tutti questi sbalzi termici. Perché all’epoca dominava l’Atlantico e il mese di settembre era quello che sanciva l’arrivo del cosiddetto flusso zonale. Le perturbazioni provenienti dall’Oceano Atlantico iniziavano a bersagliare le nostre regioni, spalancando le porte al vero Autunno. Pioveva, ma non faceva. Nevicava sulle Alpi, poi gradualmente anche in Appennino. Ma la diminuzione delle temperature era progressiva, non imperiosa e improvvisa come successo negli ultimi ...