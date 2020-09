Si tuffa in mare per salvare 2 ragazzini, morto militare eroe: addio ad Aurelio (Di lunedì 28 settembre 2020) Aurelio Visalli, 40 anni, secondo capo della Guardia Costiera di Milazzo, in provincia di Messina, è morto tra le onde della baia del Tono dopo avere salvato un quindicenne che stava annegando. Nonostante le condizioni proibitive, il giovane e un amico coetaneo hanno deciso di fare il bagno ma poco dopo si sono trovati in forte difficoltà. Il secondo capo presso la Capitaneria di Porto Guardia costiera locale non ha esitato e ha intrapreso il gesto eroico che però gli è costato la vita: il padre di due bimbi non ha avuto più le forze per tornare a riva e il cadavere è stato ripescato dall’equipaggio della motovedetta della Capitaneria di porto sulla quale il giovane sottufficiale aveva prestato servizio. Il ritrovamento è avvenuto domenica 27 settembre a nord del punto dove si era ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 settembre 2020)Visalli, 40 anni, secondo capo della Guardia Costiera di Milazzo, in provincia di Messina, ètra le onde della baia del Tono dopo avere salvato un quindicenne che stava annegando. Nonostante le condizioni proibitive, il giovane e un amico coetaneo hanno deciso di fare il bagno ma poco dopo si sono trovati in forte difficoltà. Il secondo capo presso la Capitaneria di Porto Guardia costiera locale non ha esitato e ha intrapreso il gesto eroico che però gli è costato la vita: il padre di due bimbi non ha avuto più le forze per tornare a riva e il cadavere è stato ripescato dall’equipaggio della motovedetta della Capitaneria di porto sulla quale il giovane sottufficiale aveva prestato servizio. Il ritrovamento è avvenuto domenica 27 settembre a nord del punto dove si era ...

