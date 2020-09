Serie C, problemi di visione con Eleven Sports: il Codacons chiede indennizzi per i clienti (Di lunedì 28 settembre 2020) Nel primo weekend di campionato di Serie C, gli abbonati alla piattaforma Eleven Sports non hanno potuto vedere nel migliore dei modi le varie partite a causa di importanti problemi tecnici con la distribuzione del segnale, generando malumori tra i tifosi e gli appassionati della Lega Pro. Per questo motivo, il Codacons tramite un comunicato ufficiale ha dichiarato che chiederà indennizzi per gli utenti visto il disservizio: “Molti consumatori hanno infatti segnalato al Codacons l’impossibilità di seguire in diretta le partite a causa di problemi tecnici riscontrati nella giornata di ieri, e anche sul web è montata la protesta da parte di migliaia di tifosi abbonati al servizio che chiedono ora ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) Nel primo weekend di campionato diC, gli abbonati alla piattaformanon hanno potuto vedere nel migliore dei modi le varie partite a causa di importantitecnici con la distribuzione del segnale, generando malumori tra i tifosi e gli appassionati della Lega Pro. Per questo motivo, iltramite un comunicato ufficiale ha dichiarato cheràper gli utenti visto il disservizio: “Molti consumatori hanno infatti segnalato all’impossibilità di seguire in diretta le partite a causa ditecnici riscontrati nella giornata di ieri, e anche sul web è montata la protesta da parte di migliaia di tifosi abbonati al servizio che chiedono ora ...

