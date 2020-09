Serie A: sarà Fourneau l’arbitro di Benevento-Inter (Di lunedì 28 settembre 2020) Designato l’arbitro di Benevento-Inter In vista dei recuperi della prima giornata della Serie A 2020/2021 in programma per mercoledì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Benevento-Inter, in programma per mercoledì 30 settembre con calcio d’inizio alle ore 18:00, sarà diretta dall’arbitro Francesco Fourneau, 36enne di Roma. Il fischietto laziale sarà assistito da Mondin e Mastrodonato. Il quarto uomo sarà La Penna; al VAR ci sarà Nasca e all’AVAR De Meo. L'articolo Serie A: sarà Fourneau l’arbitro di Benevento-Inter proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Designato l’arbitro diIn vista dei recuperi della prima giornata dellaA 2020/2021 in programma per mercoledì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per mercoledì 30 settembre con calcio d’inizio alle ore 18:00, sarà diretta dall’arbitro Francesco, 36enne di Roma. Il fischietto laziale sarà assistito da Mondin e Mastrodonato. Il quarto uomo sarà La Penna; al VAR ci sarà Nasca e all’AVAR De Meo. L'articoloA: saràl’arbitro diproviene damagazine.

