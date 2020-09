Sampdoria, che tegola: Keita Balde è positivo al Coronavirus (Di lunedì 28 settembre 2020) Zero punti in due partite. La stagione della Sampdoria inizia in salita e il cammino rischia di complicarsi ulteriormente. Infatti il club doriano aveva puntato fortemente sull'acquisto di Keita Balde, arrivato dal Monaco. L'esterno ex Lazio e Inter è destinato a non aiutare i suoi nuovi compagni ancora per qualche settimana. Tutta colpa della positività al Coronavirus.COMUNICATOLo ha rivelato il club ligure con un comunicato: "L'U.C. Sampdoria comunica che l'A.S. Monaco F.C. ha autorizzato il calciatore Keita Balde a viaggiare e a sottoporsi alle visite medico-sportive, che non hanno evidenziato problematiche. Nel corso degli accertamenti previsti dalle normative anti-Covid-19 il calciatore è invece risultato debolmente positivo: ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 settembre 2020) Zero punti in due partite. La stagione dellainizia in salita e il cammino rischia di complicarsi ulteriormente. Infatti il club doriano aveva puntato fortemente sull'acquisto di, arrivato dal Monaco. L'esterno ex Lazio e Inter è destinato a non aiutare i suoi nuovi compagni ancora per qualche settimana. Tutta colpa della positività al.COMUNICATOLo ha rivelato il club ligure con un comunicato: "L'U.C.comunica che l'A.S. Monaco F.C. ha autorizzato il calciatorea viaggiare e a sottoporsi alle visite medico-sportive, che non hanno evidenziato problematiche. Nel corso degli accertamenti previsti dalle normative anti-Covid-19 il calciatore è invece risultato debolmente: ...

