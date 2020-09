Ruby | Berlusconi ancora positivo | rinvio del processo a Milano La difesa chiede slittamento anche a Siena

(Di lunedì 28 settembre 2020) Silvioal coronavirus e per motivi motivi di salute è stata accolta ala richiesta di legittimo impedimento presentate dalla. Su decisione dei giudici della VII sezione penale l’udienza nel capoluogo lombardo è slittata al prossimo 19 ottobre. I legali dell’ex premier hanno chiestoilal Tribunale didell’udienza del 1 ottobre. Per quella data era prevista la sentenza.– L’istanza di legittimo impedimento era stata depositata nei giorni scorsi dall’avvocato Federico Cecconi. Ed è legata al perdurare delle condizioni fisico-cliniche del leader di FI, ovvero all’attesa di tamponi negativi. L’ex ...

I legali di Silvio Berlusconi hanno chiesto al Tribunale di Siena il rinvio dell'udienza fissata per giovedì 1° ottobre dello stralcio senese del processo cosiddetto Ruby ter. Per quella data era atte ...L'ex premier è tuttora positivo al coronavirus. E slitta il processo che lo vede imputato per corruzione in atti giudiziari ...