Roma, uomo barricato in casa minaccia di far esplodere una bomba (Di lunedì 28 settembre 2020) Pochissime le notizie che filtrano da Tor Marancia, una zona urbanistica di Roma. Secondo quanto proviene dal luogo in cui si stanno verificando i fatti, in via Anni Felice, un uomo si sarebbe barricato nella propria abitazione minacciando di far esplodere una bomba. Tutte le forze sull'ordine sul luogo tra cui un mediatore che sta cercando di contrattare con l'uomo. Pronte ad intervenire anche le forze speciali. Roma: si barrica in casa e minaccia di far esplodere una bomba Sono momenti drammatici quelli che stanno vivendo numerose persone in una delle aree di Roma Capitale, nella zona di Tor Marancia. Non è chiaro ricostruire la ...

