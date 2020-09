Reddito di cittadinanza, Conte prende in mano il dossier: “Va cambiato” (Di lunedì 28 settembre 2020) Reddito di cittadinanza e navigator: gli ultimi dati sui risultati prodotti dalla misura di sussistenza sono deludenti: i navigator hanno formalizzato solo 220.048 offerte formative oppure di lavoro. Un numero esiguo, sottolinea il Sole 24 Ore, rispetto a una platea di 1,23 milioni di persone tenute al Patto di servizio. Dati che hanno convinto il premier Giuseppe Conte della necessità di una svolta sul Reddito di cittadinanza. La misura compie18 mesi – a ottobre iniziano le previste sospensioni ai primi beneficiari, che per riottenerlo dovranno rifare domanda – e troppo tempo è stato perso, ha sottolineato il presidente del Consiglio, sul fronte dell’inserimento dei beneficiari nel mondo del lavoro. Il ministro Luigi Di Maio (5Stelle) difende lo ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020)die navigator: gli ultimi dati sui risultati prodotti dalla misura di sussistenza sono deludenti: i navigator hanno formalizzato solo 220.048 offerte formative oppure di lavoro. Un numero esiguo, sottolinea il Sole 24 Ore, rispetto a una platea di 1,23 milioni di persone tenute al Patto di servizio. Dati che hanno convinto il premier Giuseppedella necessità di una svolta suldi. La misura compie18 mesi – a ottobre iniziano le previste sospensioni ai primi beneficiari, che per riottenerlo dovranno rifare domanda – e troppo tempo è stato perso, ha sottolineato il presidente del Consiglio, sul fronte dell’inserimento dei beneficiari nel mondo del lavoro. Il ministro Luigi Di Maio (5Stelle) difende lo ...

