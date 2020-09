Per Lega 3 giorni incontri a Catania in occasione processo Salvini (Di lunedì 28 settembre 2020) La Lega si 'trasferisce' a Catania dal primo al 3 ottobre, con una serie di incontri e dibattiti organizzati nella città in occasione del processo al leader Matteo Salvini per il caso della Open Arms. L'evento 'Gli italiani scelgono la libertà' si aprirà giovedì primo ottobre alle 11.30 e sarà concluso dal segretario nella mattinata di sabato. Lo stesso Salvini, venerdì alle 18.30, sarà protagonista di una intervista sul tema 'Prima gli italiani - Una sfida di libertà' con Maria Giovanna Maglie. Durante la tre giorni, informa il Carroccio, si parlerà di vari temi: 'Infrastrutture e ponte sullo Stretto', 'Dall'egemonia culturale alla libertà della cultura', di 'Immigrazione e ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 settembre 2020) Lasi 'trasferisce' adal primo al 3 ottobre, con una serie die dibattiti organizzati nella città indelal leader Matteoper il caso della Open Arms. L'evento 'Gli italiani scelgono la libertà' si aprirà giovedì primo ottobre alle 11.30 e sarà concluso dal segretario nella mattinata di sabato. Lo stesso, venerdì alle 18.30, sarà protagonista di una intervista sul tema 'Prima gli italiani - Una sfida di libertà' con Maria Giovanna Maglie. Durante la tre, informa il Carroccio, si parlerà di vari temi: 'Infrastrutture e ponte sullo Stretto', 'Dall'egemonia culturale alla libertà della cultura', di 'Immigrazione e ...

borghi_claudio : @matteosalvinimi: 'Io non chiedo i voti degli italiani per andare a fare il baciapile a Merkel e Macron. ESCLUDO AS… - LegaSalvini : Salvini: 'Smentisco l'ingresso della Lega nel Ppe' Il leader della Lega dalla D'Urso: 'Non chiedo i voti degli ital… - matteosalvinimi : #Salvini: Domani tanti bambini non vanno a scuola per mancanza di professori, aule, banchi, mascherine. Governo ha… - GaleazzoPietra : RT @ardigiorgio: Chi ha la febbre non potrà partecipare al concorso per insegnanti. Senza proroga. Rossano sasso è un parlamentare della Le… - Giancar70336148 : RT @laura_maffi: L'adeguamento stipendiale a Tridico (Inps)era già previsto da un decreto del Governo Conte I (Lega - M5S) e vale sia per l… -