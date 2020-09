My Hero Academia 285: Bakugo Rising | Jump Highlights (Di lunedì 28 settembre 2020) Nel nuovo capitolo di My Hero Academia, Bakugo vede Midoriya in difficoltà e decide di prendere l’iniziativa… correndo un grosso rischio Weekly Shonen Jump questa settimana apre dedicando le pagine a colori a Jujutsu Kaisen. Un ottimo capitolo in cui Nobara Kugisaki brilla in uno scontro (quasi, è un clone) diretto con Mahito. Tuttavia, a prendersi la scena è My Hero Academia: il secondo più letto su MangaPlus questa settimana, la battaglia contro Shimura prende una piega inaspettata. Assicuratevi di leggerlo prima di continuare, perchè in seguito ci saranno SPOILER. Avevamo lasciato Midoriya ad affrontarsi individualmente con Shimura, quest’ultimo imbattibile grazie ai poteri dell’All for One. Nonostante il nostro Deku ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 28 settembre 2020) Nel nuovo capitolo di Myvede Midoriya in difficoltà e decide di prendere l’iniziativa… correndo un grosso rischio Weekly Shonenquesta settimana apre dedicando le pagine a colori a Jujutsu Kaisen. Un ottimo capitolo in cui Nobara Kugisaki brilla in uno scontro (quasi, è un clone) diretto con Mahito. Tuttavia, a prendersi la scena è My: il secondo più letto su MangaPlus questa settimana, la battaglia contro Shimura prende una piega inaspettata. Assicuratevi di leggerlo prima di continuare, perchè in seguito ci saranno SPOILER. Avevamo lasciato Midoriya ad affrontarsi individualmente con Shimura, quest’ultimo imbattibile grazie ai poteri dell’All for One. Nonostante il nostro Deku ...

Bakugo, Deku, Shigaraki saranno al centro di My Hero Academia 286. Le ultime scene lasciano un punto interrogativo, cosa succederà?

Bakugo, Deku, Shigaraki saranno al centro di My Hero Academia 286. Le ultime scene lasciano un punto interrogativo, cosa succederà?