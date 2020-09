MXGP | Jasikonis in coma dopo la caduta al GP di Lombardia

(Di lunedì 28 settembre 2020) In Gara 2 dia Mantova il portacolori del team Rockstar Energy Husqvarna Arminasè stato protagonista di una brutta: è rimasto immobile in pista ed è stato trasportato all'...

dianatamantini : MXGP - Arminas Jasikonis in condizioni serie dopo l'incidente a Mantova. Il pilota lituano ha riportato traumi cere… - corsedimoto : MXGP - Arminas #Jasikonis in condizioni serie dopo l'incidente a Mantova. Il pilota lituano ha riportato traumi cer… - P300it : MXGP | Aggiornamento sulle condizioni di Arminas Jasikonis ? di Federico Benedusi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : MXGP Jasikonis

Corriere dello Sport.it

“E’ una situazione molto seria per Arminas. E’ stato messo in coma farmacologico a causa del trauma che ha subito al cervello. Ora dobbiamo solo aspettare”, annuncia il team manager Pyrhönen ...Arminas Jasikonis in condizioni serie dopo l'incidente a Mantova. Ha riportato traumi cerebrali, è in coma indotto nell'ospedale di Cremona.