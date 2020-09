Marco Belinelli, canestro d’amore: a nozze con la sua Martina (Di lunedì 28 settembre 2020) «Durante la quarantena abbiamo rafforzato il nostro legame e adesso pensiamo al matrimonio». Detto-fatto: Marco Belinelli ha sposato la storica fidanzata Martina Serapini presso il Municipio di San Giovanni in Persiceto, cittadina d’origine di entrambi in provincia di Bologna. Il campione del basket, primo italiano a vincere l’anello NBA, appena due mesi fa ci rivelava l’intenzione di convolare a nozze con la dolce metà. Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 settembre 2020) «Durante la quarantena abbiamo rafforzato il nostro legame e adesso pensiamo al matrimonio». Detto-fatto: Marco Belinelli ha sposato la storica fidanzata Martina Serapini presso il Municipio di San Giovanni in Persiceto, cittadina d’origine di entrambi in provincia di Bologna. Il campione del basket, primo italiano a vincere l’anello NBA, appena due mesi fa ci rivelava l’intenzione di convolare a nozze con la dolce metà.

Il cestista azzurro, primo italiano nella storia a vincere l’anello NBA, si è sposato a San Giovanni in Persiceto con la storica fidanzata: si sono conosciuti e innamorati quando avevano 15 anni. «Il ...

Dagli States a Persiceto… con amore

Congratulazioni al campione Nba Marco Belinelli che ha scelto di celebrare il matrimonio in Municipio a Persiceto, la città in cui è nato e cresciuto e a cui è molto legato.Viva gli sposi!

