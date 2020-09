Le reliquie di San Giovanni XXIII ai Cavalleggeri Guide (Di lunedì 28 settembre 2020) di Monica De Santis Nei giorni scorsi la “Sacra Lipsanoteca” (Ufficio per la Custodia delle reliquie, ndr) della Curia Metropolitana dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, ha concesso due reliquie ex indumentis di San Giovanni XXIII Papa, Patrono dell’Esercito Italiano, per la venerazione nelle Chiese Militari di Salerno e Caserta. Papa Giovanni XXIII lo ricordiano è stato il 261º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica (il 260º successore di Pietro), primate d’Italia e 3º sovrano dello Stato della Città del Vaticano (accanto agli altri titoli connessi al suo ruolo). Fu eletto papa il 28 ottobre 1958 e in meno di cinque anni di pontificato riuscì ad avviare il rinnovato impulso evangelizzatore della Chiesa Universale. Già terziario francescano e cappellano ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 28 settembre 2020) di Monica De Santis Nei giorni scorsi la “Sacra Lipsanoteca” (Ufficio per la Custodia delle, ndr) della Curia Metropolitana dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, ha concesso dueex indumentis di San Giovanni XXIII Papa, Patrono dell’Esercito Italiano, per la venerazione nelle Chiese Militari di Salerno e Caserta. Papa Giovanni XXIII lo ricordiano è stato il 261º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica (il 260º successore di Pietro), primate d’Italia e 3º sovrano dello Stato della Città del Vaticano (accanto agli altri titoli connessi al suo ruolo). Fu eletto papa il 28 ottobre 1958 e in meno di cinque anni di pontificato riuscì ad avviare il rinnovato impulso evangelizzatore della Chiesa Universale. Già terziario francescano e cappellano ...

