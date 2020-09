Le cose da sapere su Bennu, l’asteroide su cui sbarcherà la Nasa (Di lunedì 28 settembre 2020) Mente il conto alla rovescia per la prima toccata e fuga (con tanto di prelievo di campioni) della sonda Osiris Rex procede, la Nasa fa il punto su Bennu, l’asteroide di destinazione. Manca infatti solo qualche settimana al 20 ottobre, data prevista per il primo tentativo di discesa sulla superficie rocciosa dell’oggetto. In questo video, appena diffuso dall’Agenzia spaziale statunitense, ecco dove si trova, com’è fatto e come avverrà il contatto tra sonda e asteroide prima del rientro sulla Terra. (Credit video: Nasa’s Goddard Space Flight Center) Le cose da sapere su Bennu, l’asteroide su cui sbarcherà la Nasa Wired. Leggi su wired (Di lunedì 28 settembre 2020) Mente il conto alla rovescia per la prima toccata e fuga (con tanto di prelievo di campioni) della sonda Osiris Rex procede, lafa il punto su, l’asteroide di destinazione. Manca infatti solo qualche settimana al 20 ottobre, data prevista per il primo tentativo di discesa sulla superficie rocciosa dell’oggetto. In questo video, appena diffuso dall’Agenzia spaziale statunitense, ecco dove si trova, com’è fatto e come avverrà il contatto tra sonda e asteroide prima del rientro sulla Terra. (Credit video:’s Goddard Space Flight Center) Ledasu, l’asteroide su cui sbarcherà laWired.

