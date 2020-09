Ilenia Matilli: l’incidente, il coma e l’incontro con Totti – VIDEO (Di lunedì 28 settembre 2020) Dal dramma al risveglio di Ilenia Matilli: l’incidente, il coma e l’incontro con Totti, che le aveva inviato un VIDEO messaggio. Ha ricevuto la visita del suo idolo, Francesco Totti, che senza fare troppo clamore si è presentato oggi in ospedale, al Gemelli di Roma. Lei è Ilenia Matilli, una giocatrice della Lazio che ha … L'articolo Ilenia Matilli: l’incidente, il coma e l’incontro con Totti – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 28 settembre 2020) Dal dramma al risveglio di: l’incidente, ile l’incontro con, che le aveva inviato unmessaggio. Ha ricevuto la visita del suo idolo, Francesco, che senza fare troppo clamore si è presentato oggi in ospedale, al Gemelli di Roma. Lei è, una giocatrice della Lazio che ha … L'articolo: l’incidente, ile l’incontro conè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

